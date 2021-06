Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit vier Tranchen total 1,35 Mrd. Franken auf

1. Tranche S.680 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 540 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,659% Laufzeit: 4,74 Jahre bis 30.03.2026 Liberierung: 02.07.2021 Yield to Mat.: -0,346% Swapspread: +4 BP Valor: 50'239'335 Valor prov.: 111'848'370 (5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.06.2021 2. Tranche S.695 Betrag: 350 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 500 Mio Fr. Zinssatz: 0% Emissionspreis: 100,24% Laufzeit: 8,32 Jahre bis 26.10.2029 Liberierung: 02.07.2021 Yield to Mat.: -0,029% Swapspread: +5 BP Valor: 57'501'707 Valor prov.: 111'848'371 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.06.2021 3. Tranche S.701 Betrag: 600 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 905 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,493% Laufzeit: 9,97 Jahre bis 20.06.2031 Liberierung: 02.07.2021 Yield to Mat.: +0,075% Swapspread: +4 BP Valor: 110'567'272 Valor prov.: 111'848'372 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.06.2021 4. Tranche S.703 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu 300 Mio Fr. Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 101,896% Laufzeit: 20,56 Jahre bis 24.01.2042 Liberierung: 02.07.2021 Yield to Mat.: +0,280% Swapspread: -5 BP Valor: 110'567'274 Valor prov.: 111'848'373 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 30.06.2021

