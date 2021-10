Anleihe: Pfandbriefbank nimmt mit zwei Tranchen 650 Millionen Franken auf

1. Tranche neu Serie 708 Betrag: 480 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,25% Emissionspreis: 100,22% Laufzeit: 10,36 Jahre bis 10.03.2032 Liberierung: 02.11.2021 Yield to Mat.: 0,229% Swapspread: +10,0 BP Valor: 114'275'425 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.10.2021 2. Tranche Aufstockung Serie 691 Betrag: 170 Mio Fr.(mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 510 Mio Fr. Coupon: 0,25% Emissionspreis: 99,137% Laufzeit: 19,37 Jahre bis 15.03.2041 Liberierung: 02.11.2021 Yield to Mat.: 0,296% Swapspread: -3,0 BP Valor: 55'333'186 (6) Valor prov.: 114'275'426 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 29.10.2021

