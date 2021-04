Anleihe: Pfandbriefbank nimmt in vier Tranchen insgesamt 861 Mio Franken auf

1. Tranche Aufstockung S.688 Betrag: 200 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 700 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 101,999% Laufzeit: 7,08 Jahre bis 07.06.2028 Liberierung: 10.05.2021 Yield to Mat.: -0,156% Swapspread: +3.0 BP Valor: 11'056'727 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.05.2021 2. Tranche neu S. 701 Betrag: 305 Mio Fr. Zinssatz: 0,125% Emissionspreis: 100,864% Laufzeit: 10,11 Jahre bis 20.06.2031 Liberierung: 10.05.2021 Yield to Mat.: 0,039% Swapspread: +25.8 BP Valor: 11'056'727 (2) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.05.2021 3. Tranche neu S. 702 Betrag: 256 Mio Fr. Zinssatz: 0,25% Emissionspreis: 100,698% Laufzeit: 14,61 Jahre bis 21.12.2035 Liberierung: 10.05.2021 Yield to Mat.: 0,201% Swapspread: -7.0 BP Valor: 11'056'727 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.05.2021 4. Tranche neu S. 703 Betrag: 100 Mio Fr. Zinssatz: 0,375% Emissionspreis: 102,315% Laufzeit: 20,71 Jahre bis 24.01.2042 Liberierung: 10.05.2021 Yield to Mat.: 0,260% Swapspread: -12.0 BP Valor: 11'056'727 (4) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 06.05.2021

