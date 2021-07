Anleihe: Pfandbriefzentrale holt sich mit Doppelpack 861 Mio Franken

1. Tranche Aufstockung S. 534 Betrag: 373 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 1000 Mio Fr. Coupon: 0% Emissionspreis: 101,323% Laufzeit: 6,65 Jahre bis 13.03.2028 Liberierung: 20.07.2021 Yield to Mat.: -0,183% Swapspread: +4 BP Valor: 110'109'652 Valor prov.: 111'822'341 (6) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 19.07.2021 2. Tranche neu S. 537 Betrag: 488 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,1% Emissionspreis: 100,045% Laufzeit: 10,93 Jahre bis 25.06.2032 Liberierung: 20.07.2021 Yield to Mat.: 0,111% Swapspread: +3 BP Valor: 111'822'342 (4) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 19.07.2021

(AWP)