Anleihe: Pfandbriefzentrale nimmt mit drei Tranchen 1,092 Mrd Franken auf

1. Tranche neu S.540 Betrag: 227 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,3% Emissionspreis: 100,147% Laufzeit: 15 Jahre, bis 29.10.2036 Liberierung: 29.10.2021 Yield to Mat.: +0,29% Swapspread: Saron +7 BP Valor: 113'193'140 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 28.10.2021 2. Tranche Aufstockung S.529 Betrag: 264 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 712 Mio Fr. Coupon: 0% Emissionspreis: 100,295% Laufzeit: 7,27 Jahre, bis 05.02.2029 Liberierung: 29.10.2021 Yield to Mat.: -0,041% Swapspread: Saron +13 BP Valor: 58'903'101 (9) Valor prov.: 113'193'138 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 28.10.2021 3. Tranche Aufstockung S.538 Betrag: 601 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 807 Mio Fr. Coupon: 0% Emissionspreis: 98,755% Laufzeit: 9,74 Jahre, bis 25.07.2031 Liberierung: 29.10.2021 Yield to Mat.: +0,129% Swapspread: Saron +12 BP Valor: 113'193'124 (3) Valor prov.: 113'193'139 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 28.10.2021

pre pre

(AWP)