Anleihe: Pfandbriefzentrale stockt 3 Anleihen um total 898 Mio Franken auf

1. Tranche Serie 534 Betrag: 280 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 627 Mio Fr. Coupon: 0% Emissionspreis: 101,306% Laufzeit: 6,76 Jahre bis 13.03.2028 Liberierung: 10.06.2021 Yield to Mat.: -0,192% Swapspread +5 BP Valor: 110'109'652 Valor prov.: 111'139'301 (8) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 09.06.2021 2. Tranche Serie 517 Betrag: 448 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 594 Mio Fr. Coupon: 0% Emissionspreis: 99,615% Laufzeit: 9,81 Jahre bis 02.04.2031 Liberierung: 10.06.2021 Yield to Mat.: 0,039% Swapspread +4 BP Valor: 50'607'116 Valor prov.: 111'139'302 (6) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 09.06.2021 3. Tranche Serie 531 Betrag: 170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 573 Mio Fr. Coupon: 0% Emissionspreis: 97,103% Laufzeit: 14,68 Jahre bis 15.02.2036 Liberierung: 10.06.2021 Yield to Mat.: 0,200% Swapspread -3 BP Valor: 58'903'103 Valor prov.: 111'139'303 (4) Rating: AAA (ZKB) Kotierung: SIX, ab 09.06.2021

