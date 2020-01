Anleihe: PSP holt sich mit zwei Tranchen 200 Mio Franken

Betrag: 100 Mio Fr. Zinssatz: 0,00% Emissionspreis: 100,604% Laufzeit: 1 Jahr, bis 04.02.2021 Liberierung: 04.02.2020 Yield to Mat.: -0,600% Swap Spread: +3,7 BPS Valor: 46'123'905 (2) Rating: A3/A- (Moody's/Fitch) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 03.02.2020 Betrag: 100 Mio Fr. Zinssatz: 0,15% Emissionspreis: 100,025% Laufzeit: 8,99 Jahre, bis 02.02.2029 Liberierung: 04.02.2020 Yield to Mat.: 0,147% Swap Spread: +40 BPS Valor: 46'123'906 (0) Rating: A3/A- (Moody's/Fitch) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 03.02.2020

(AWP)