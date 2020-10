Anleihe: Raiffeisen holt sich mit Zweiertranche 325 Mio Franken

1. Tranche Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,1825% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 5 Jahre bis 11.11.2025* Liberierung: 11.11.2020 Yield to Call: 0,1825% Swapspread: +85 BP Valor: 57'289'909 (1) Rating: A (S&P) Kotierung: SIX, ab 9.11. 2. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,50% Emissionspreis: 100% Laufzeit: 8 Jahre bis 11.11.2028* Liberierung: 11.11.2020 Yield to Call: 0,50% Swapspread: +100,5 BP Valor: 57'289'925 (7) Rating: A (S&P) Kotierung: SIX, ab 9.11.

* Die Anleihen sind "Senior unsecured Bail-in Bonds" und haben eine Mindestückelung von 100'000 Franken. Sie verfügen über einen Call am 11.11.2024 bzw 11.11.2027. Die Emission von Bail-In-Kapital diene dem Aufbau von zusätzlich verlustabsorbierenden Mitteln unter dem Systemrelevanz-Regime, teilte Raiffeisen am Freitag mit. pre/uh

(AWP)