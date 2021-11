Anleihe: Schweizer Pfandbriefbank holt mit Triopack 1,11 Milliarden Franken

1. Tranche neu Serie 709 Betrag: 355 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,125% Emissionspreis: 100,699% Laufzeit: 6,96 Jahre, bis 15.11.2028 Liberierung: 30.11.2021 Valor: 114 826 616 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 26.11.2021 2. Tranche Aufstockung Serie 700 Betrag: 605 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 955 Mio Fr. Coupon: 0,125% Emissionspreis: 99,759% Laufzeit: 9,3 Jahre, bis 19.03.2031 Liberierung: 30.11.2021 Valor: 110'025'975 (8) Valor prov.: 114'826'617 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 26.11.2021 3. Tranche Aufstockung Serie 705 Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 380 Mio Fr. Coupon: 0,25% Emissionspreis: 100,616% Laufzeit: 20,4 Jahre, bis 25.04.2042 Liberierung: 30.11.2021 Valor: 112'229'021 (1) Valor prov.: 114'826'618 (7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 26.11.2021

