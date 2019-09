Anleihe: Sonova nimmt in zwei Tranchen 200 Mio Fr. auf

Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,4% Emissionspreis: 100% Liberierung: 11.10.2019 Laufzeit: 15 Jahre, bis 11.10.2034 Yield to Mat.: 0,4% Swapspread: +61,75 BP Valor: 41'904'160 (0) Rating: A-/A-/A (Fedafin/UBS/ZKB) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. ab 10.10.2019 Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 100% Liberierung: 11.10.2019 Laufzeit: 10 Jahre, 11.10.2029 Yield to Mat.: 0% Swapspread: +42,5 BP Valor: 41'904'159 (2) Rating: A-/A-/A (Fedafin/UBS/ZKB) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. ab 10.10.2019

yr/cf

(AWP)