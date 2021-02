Aufstockungsbetrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Gesamtbetrag: 350 Mio Fr. Zinssatz: 0,875% Emissionspreis: 102,875% plus Marchzinsen für 308 Tage Liberierung: 19.03.2021 Laufzeit: 5,14 Jahre, bis 11.05.2026 Yield To Maturity: 0,262% Mid-Swap Spread: +62 BP Valor: - bis Liberierung: 110'109'647 (2) - nach Liberierung: 36'067'729 (5) Kotierung: SIX Swiss Exchange, prov. ab 18.03.2021

(AWP)