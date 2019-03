1. Tranche: Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,625% Emissionspreis: 104,201% Liberierung: 12.04.2019 Laufzeit: 8 Jahre, bis 12.04.2027 Yield to mat.: 0,100% Rating: AA- (ZKB) Valor: 41'904'107 (1) Kotierung: SIX, ab 11.04.2018 2. Tranche: Betrag: 100 Mio Fr. Zinssatz: 1,03% Emissionspreis: 104,502% Liberierung: 12.04.2019 Laufzeit: 15 Jahre, bis 12.04.2034 Yield to mat.: 0,713% Rating: AA- (ZKB) Valor: 41'904'108 (9) Kotierung: SIX, ab 11.04.2019

an

(AWP)