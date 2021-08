Anleihe: Swissgrid legt zwei Tranchen über insgesamt 210 Mio Franken auf

1. Tranche Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,05% Emissionspreis: 100,367% Laufzeit: 11,75 Jahre, bis 30.06.2033 Liberierung: 30.09.2021 Yield to Mat.: 0,019% Swapspread: +11 BP Valor: 112'905'381(0) Rating: Low AA/AA-/Aa+ (CS/UBS/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 28.09.2021 2. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,2% Emissionspreis: 100,809% Laufzeit: 18,75 Jahre, bis 29.06.2040 Liberierung: 30.09.2021 Yield to Mat.: 0,156% Swapspread: +10 BP Valor: 112'905'382(8) Rating: Low AA/AA-/Aa+ (CS/UBS/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 28.09.2021

(AWP)