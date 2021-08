Anleihe: Swissgrid legt zwei Tranchen über insgesamt 210 Mio Franken auf

1. Tranche Betrag: 110 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,05% Emissionspreis: 100,367% Laufzeit: 11,75 Jahre, bis 30.06.2033 Liberierung: 30.09.2021 Yield to Mat.: 0,019% Swapspread: +11 BP Valor: 112'905'381(0) Rating: Low AA/AA-/Aa+ (CS/UBS/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 28.09.2021 2. Tranche Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 0,2% Emissionspreis: 100,809% Laufzeit: 18,75 Jahre, bis 29.06.2040 Liberierung: 30.09.2021 Yield to Mat.: 0,156% Swapspread: +10 BP Valor: 112'905'382(8) Rating: Low AA/AA-/Aa+ (CS/UBS/Fedafin) Kotierung: SIX, ab 28.09.2021

Der Erlös dieser Anleihen diene der Teil-Refinanzierung von Wandeldarlehen, die Aktionäre von Swissgrid dem Unternehmen im Zuge der Überführung des Übertragungsnetzes gewährt hätten, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Ausserdem werden die Mittel für die Abwicklung von Teilen der abschliessenden Entschädigung der überführten Übertragungsnetzanlagen verwendet sowie für die Finanzierung von laufenden Investitionen.

(AWP)