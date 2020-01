Anleihe: Swissgrid nimmt in zwei Tranchen 300 Mio Franken auf

Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0,20% p.a. (erster kurzer Coupon) Ausgabepreis: 100,384% Liberierung: 30.01.2020 Laufzeit: 12,42 Jahre, bis 30.06.2032 Yield To Maturity: 0,169% Swap Spread: +20 BP Valor: 46'123'911 (0) Rating: Aa+/Low AA/AA-/AA-/AA (Fedafin/CS/UBS/Vontobel/ZKB) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 29.01.2020 Betrag: 150 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% p.a. (erster kurzer Coupon) Ausgabepreis: 100,434% Liberierung: 30.01.2020 Laufzeit: 8,42 Jahre, bis 30.06.2028 Yield To Maturity: -0,051% Swap Spread: +20 BP Valor: 46'123'910 (2) Rating: Aa+/Low AA/AA-/AA-/AA (Fedafin/CS/UBS/Vontobel/ZKB) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 29.01.2020

Der Erlös der Anleihen dient der Teil-Refinanzierung von Wandeldarlehen, die Aktionäre dem Unternehmen im Zuge der Überführung des Überragungsnetzes gewährt haben sowie der Teil-Refinanzierung der im Januar 2020 fällig werdenden Obligationenanleihe, wie Swissgrid am Montagabend mitteilte. Die Anleihe ergänze das Fälligkeitsprofil des Fremdkapitals.

yr/kw

(AWP)