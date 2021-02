Betrag: 360 Mio Fr. Coupon: 0,375% (erster kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,621% Laufzeit: 8,5 Jahre, bis 24.08.2029 Call Datum: Einmalig nach 7,5 Jahren bzw. am 24.08.2028 Liberierung: 24.02.2021 Yield to Mat.: 0,291% Swpapsread: +53 BP Valor: 59'892'871 (8) Rating: A-/A+ (S&P/Fitch) Kotierung: SIX, ab 23.02.2021

(AWP)