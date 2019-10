Betrag: 275 Mio CHF Zinssatz: 3,00% Emissionspreis: 100,00% Laufzeit: perpetual (Non call 6) Liberierung: 13.11.2019 First Call: nach 6 Jahren am 13.11.2025 (danach alle 5 Jahre) Swapspread: 343,75 BP Valor: 50'666'886 (9) Rating: A+/A- stbl (Fitch/S&P) Kotierung: SIX, ab 11.11.2019 Mindesstückelung: 200'000 Fr.

