Anleihe: Valiant nimmt Covered Bonds über 190 Mio Fr. bis 2025 auf

Betrag: 190,0 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 102,280% Laufzeit: 6 Jahre, bis 31.10.2025 Liberierung: 31.10.2019 Yield to Mat.: -0,375% Swap Spread: 26,0 BP Valor: 41'904'167 (5) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 30.10.2019

Valiant hat insgesamt bisher 1,64 Milliarden Franken an sogenannten Covered Bonds herausgegeben. Diese seien neben neben Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen das dritte Standbein in der Refinanzierung der Ausleihungen - und zwar ein "äusserst attraktives", heisst es in einer Mitteilung vom Donnertstag. Valiant könne so ihre Refinanzierungskosten weiter senken, was wiederum helfe, die Zinsmarge möglichst zu verteidigen. Valiant will den Angaben zufolge weiterhin regelmässig Covered Bonds platzieren.

