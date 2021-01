Anleihe: Valiant nimmt Covered Bonds über 270 Mio Fr. bis 2026 auf

Betrag: 270 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Zinssatz: 0% Emissionspreis: 101,781% Laufzeit: 5 Jahre, bis 20.01.2026 Liberierung: 20.01.2021 Yield to Mat.: -0,352% Swap Spread: +18 BP Valor: 50'607'138(7) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX Swiss Exchange, ab 19.01.2021

Dies ist die 8. Serie von mit Hypotheken besicherten Anleihen und dient neben Kundengeldern und Pfandbriefdarlehen als drittes Standbein in der Refinanzierung der Ausleihungen sowie der Senkung der Refinanzierungskosten. Insgesamt hat Valiant nun Covered Bonds in der Höhe von 2,3 Milliarden Franken ausgegeben, wie die Bank am Mittwochabend mitteilte.

