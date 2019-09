Anleihe: Zug Estates holt mit Greenbond 100 Mio Fr zu 0,10% bis 2025

Betrag: 100 Mio Fr. Zinssatz: 0,10% Emissionspreis: 100,03% Laufzeit: 6 Jahre, bis am 02.10.2025 Liberierung: 02.10.2019 Yield to Mat.: 0,095% Swap Spread: +90 BP Valor: 49'473'442 (6) Rating: BBB stab/BBB stab (CS/Vontobel) Kotierung: SIX, ab 30.09.2019.

Der Erlös dient laut Angaben des Unternehmens der Refinanzierung ausstehender kurzfristiger Kredite im Zusammenhang mit der Erstellung dreier Gebäude auf dem Baufeld 1 im Suurstoffi-Areal in Rotkreuz. Die Gebäude umfassten insgesamt 26'000 Quadratmeter vermietbare Büro- und Gewerbeflächen und erfüllten höchste Nachhaltigkeitsanforderungen, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwochabend.

rw/kw

(AWP)