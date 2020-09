Aryzta-Aktien stark gesucht - Hoffnung auf Turnaround oder Verkauf

Die Aktien von Aryzta erfreuen sich am Dienstag in einem wenig veränderten Gesamtmarkt kräftig steigender Kurse. Die Börse honoriere weniger Unsicherheit nach dem Verzicht von Andreas Schmid auf die Kandidatur für das Präsidentenamt bei dem Backwarenhersteller an der Generalversammlung am morgigen Mittwoch, heisst es am Markt.