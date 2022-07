Autoneum erhält mit Martin Haefner einen prominenten Investor

Wie am Freitag aus einer Beteiligungsmeldung an die Schweizer Börse hervorgeht, besitzt Haefner 145'000 Autoneum-Namenaktien. Die Meldepflicht entstand mit dem Überschreiten der 3%-Schwelle am 24. Juni 2022.

Der Zeitpunkt zum Einstieg bei Autoneum war gut: Wenige Tage zuvor hatte das Unternehmen eine Gewinnwarnung ausgesprochen, welche die Aktie seither um rund 30 Prozent nach unten geschickt hat.

Am Finanzmarkt wird vor allem Haefners Rolle als Hauptaktionär des Edelstahlherstellers Swiss Steel wahrgenommen. Bei den Innerschweizern hält er eine Beteiligung von zuletzt gemeldeten 43,3 Prozent.

Bei Autoneum trifft Haefner auf einen alten Bekannten: Auf Peter Spuhler, den Patron des Zugbauers Stadler Rail, der mit einem Anteil von 11,8 Prozent ebenfalls bei Swiss Steel engagiert ist. An Autoneum ist Spuhler seit fast einem Jahrzehnt beteiligt; zuletzt hatte er einen Anteil von 18,3 Prozent gemeldet.

Der dritte "prominente" Autoneum-Aktionär ist Michael Pieper mit einem Anteil von 20,3 Prozent. Der Besitzer der Franke-Gruppe ist daneben auch Grossaktionär bei Adval Tech, AFG, Feintool, Forbo und Rieter.

ra/kw

(AWP)