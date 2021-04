Barry Callebaut-Aktien nach Aktienplatzierung unter Druck

Die Aktien des weltgrössten Schokoladeherstellers notieren um 09.30 Uhr um 6,9 Prozent tiefer auf 2038 Franken. Derweil steigt der Gesamtmarkt gemessen am SPI um 0,2 Prozent. Am Vortag hatte der Kurs mit 2188 Franken geschlossen.

Händler sprechen von einer "klaren Kaufgelegenheit". "Das sieht wohl auch der Markt so, sonst würde der Titel nicht über dem Platzierungskurs gehandelt", sagt ein Börsianer.

Da durch die Platzierung der Teil der frei handelbaren Aktien steigt, dürfte das Papier von den Investoren stärker beachtet und auch nachgefragt werden. Die Aktie könnte dadurch sogar in den Swiss Leader Index SLI aufsteigen, sagte ein anderer Händler.

Doch mit dem höheren Freefloat ist es nicht getan. Für einen Aufstieg in den SLI oder gar SMI muss die Aktie auch einen gewissen Handelsumsatz aufweisen und das Unternehmen eine bestimmte Marktkapitalisierung erreichen.

Derzeit zählt die Barry Callebaut Aktie mit einer Börsenkapitalisierung von rund zwölf Milliarden Franken zu den 50 grössten Schweizer Unternehmen. "Da gibt es einige, sogar im SMI, die weniger auf die Waage bringen", sagt ein Händler. So droht etwa dem Uhrenkonzern Swatch der Abstieg in den SLI, weil die Kapitalisierung in den vergangenen Jahren stark gesunken ist und aktuell noch gut acht Milliarden Franken beträgt.

Über Auf- und Abstieg aus den Indizes entscheidet die Schweizer Börse Ende Juni. Allfällige Änderungen werden im September wirksam.

Jacobs Holding will Grossaktionärin bleiben

Durch die Platzierung sinkt der Anteil der Jacobs Holding um 10 Prozent auf noch 30,1 Prozent. Jacobs bleibt auch nach dem Verkauf Hauptaktionärin des Unternehmens und will sich unverändert als langfristig orientierte Aktionärin engagieren. Für die übrigen Titel hat sich Jacobs zu einer Verkaufssperrfrist von einem Jahr verpflichtet.

Ähnlich tönte es vor im November 2019, als die Jacobs Holding einen Anteil von rund 10 Prozent verkauft und ihre Beteiligung damals auf 40,1 Prozent gesenkt hatte.

Am 23. April informierte die Schweizer Börse im übrigen in einer Pflichtmitteilung auf ihrer Homepage, dass ein Exekutives Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung 1054 Barry Callebaut-Aktien für insgesamt 2,3 Millionen Franken veräussert hat.

pre/rw

(AWP)