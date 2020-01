Beteiligungsmeldung bei Basilea schürt Spekulationen

Die Basilea-aktien gewinnen um 11 Uhr 1,3 Prozent auf 57,80 Franken. Damit setzt der Titel seinen Aufwärtstrend fort, der dem Kurs seit Jahresanfang ein Plus von fast einem Viertel beschert hat. Derweil legt der Gesamtmarkt gemessen am SPI 0,8 Prozent zu.

Eine Offenlegung der Schweizer Börse, wonach das Family Office des Finanziers René Braginski neu 3,03 Prozent an der Biotechnologiefirma hält, habe spekulative Käufe ausgelöst, heisst es am Markt. Braginski galt in früheren Jahren als aktivistischer Investor, der unter anderem 2001 versuchte, den Industriekonzern Sulzer zu knacken.

Ebenfalls für Basilea spricht die gute Performance des ganzen Sektors, heisst es am Markt. "Und die Ausichten für 2020 stehen sehr gut", sagt ein Händler.

Basilea zählt zudem zu den forschenden Firmen, denen langfristig Erfolg zugetraut wird. Das Basler Unternehmen hat bereits zwei Produkte kommerzialisiert und erhält Lizenzgebühren und Meilensteinzahlungen. Zudem vermeldet Basilea stetige Fortschritte im Onkologiebereich.

pre/ra

(AWP)