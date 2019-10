Bitcoin-Erholungsrally setzt fort - Sprung über 9000-Dollar-Marke

(Ausführliche Fassung) - Die Kryptowährung Bitcoin hat am Samstag ihre Rally nach dem Mehrmonatstief am Mittwoch fortgesetzt. In der Nacht auf Samstag kletterte der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung zeitweise sogar über die Marke von 10 000 Dollar, konnte dieses Niveau aber nicht halten. Am späten Nachmittag kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp rund 9200 Dollar und damit noch mal zirka 700 Dollar oder rund acht Prozent mehr als noch am Freitagabend.