Bitcoin fällt unter jüngsten Rekordstand

Die Digitalwährung Bitcoin ist am Montag unter ihre jüngsten Rekordstände gefallen. Am Sonntag war der Bitcoin noch auf den Höchststand von fast 24 300 US-Dollar gestiegen. Am Montagvormittag fiel er auf 23 186 Dollar zurück. Am Samstag hatte der Bitcoin erstmals die Marke von 24 000 Dollar geknackt. Damit hält der Bitcoin sein hohes Niveau nach der Rally der vergangenen Tage und Wochen. Kryptowährungen werden auch am Wochenende gehandelt.