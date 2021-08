Die US-Handelsplattform Coinbase will die eigenen Bestände an Kryptowährungen aufstocken. "Für die Anleger ist dies Wasser auf die Mühlen und offensichtlich ganz nach dem eigenen Geschmack", kommentierte Kryptoexperte Timo Emden von Emden Research. Die Entscheidung könne Signalwirkung haben. "Die Marke von 50 000 Dollar könnte bereits am Wochenende fallen", so Emden./jsl/jha/

(AWP)