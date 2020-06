Bitcoin steigt über 10 000 US-Dollar - und stürzt wieder ab

(Ausführliche Fassung) - Die Kursschwankungen von Kryptowährungen wie dem Bitcoin bleiben hoch. Dies zeigte sich abermals am Dienstag: Während der Bitcoinkurs in der Nacht auf Dienstag zunächst deutlich stieg und über die Marke von 10 000 US-Dollar kletterte, brach er am Nachmittag ein. Im Tageshoch kostete ein Bitcoin auf der Handelsplattform Bitstamp 10 429 Dollar, im Tief waren es 9135 Dollar. Am Abend betrug der Kurs etwa 9500 Dollar.