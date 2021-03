Bitcoin steigt über 57 000 US-Dollar - Rekordhoch in Reichweite

Die Digitalwährung Bitcoin ist weiter im Aufwind. Am Mittwoch stieg die vor mehr als einer Dekade eingeführte Kryptowährung über die Marke von 57 000 US-Dollar. Das Rekordhoch von 58 354 Dollar, erreicht vor gut zwei Wochen, rückt damit wieder in Reichweite. Auf der Handelsplattform Bitstamp wurde zur Wochenmitte ein Höchstkurs von 57 164 Dollar erreicht. Das waren gut 2000 Dollar mehr als am Vortag.