Bitcoin überspringt erstmals Marke von 24 000 Dollar

(Ausführliche Fassung) - Die Digitalwährung Bitcoin hat am späten Samstagnachmittag erstmals mehr als 24 000 Dollar gekostet. Auf der Handelsplattform Bitstamp war der Kurs bis auf 24 217 Dollar geklettert, bevor er wieder unter die Marke von 24 000 Dollar rutschte. Zuletzt notierte die älteste und bekannteste Kryptowährung bei rund 23 500 Dollar und damit etwas über dem Niveau vom späten Freitagabend. Damit setzte der Bitcoin die Rally der vergangenen Tage fort. Alleine in der vergangenen Woche zog der Kurs um rund ein Fünftel an.