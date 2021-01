Blackstone Resources von SIX wegen Verletzung von Kotierungsvorschriften gebüsst

Die ausserordentliche Generalversammlung der Blackstone Resources hatte im Dezember 2018 beschlossen, ihre 42,7 Millionen Inhaberaktien in die gleiche Anzahl Namenaktien umzutauschen. Dabei hatte es das Unternehmen aber unterlassen, ein Kotierungsgesuch bezüglich der Umwandlung der Aktien einzureichen. In der Folge hatte die SIX den Handel mit den Effekten der Blackstone Resources zwischen dem 17. Januar 2019 und dem 31. Januar 2019 eingestellt, bis ein Kotierungsgesuch des Unternehmens genehmigt war.

Die Sanktionskommission der SIX qualifiziere die Verletzung der Kotierungsvorschriften als "grob fahrlässig", heisst es in der Mitteilung. Blackstone Resources habe auf die Ergreifung eines Rechtsmittels gegen den im November 2020 erlassenen Bussenentscheid verzichtet. Nach Ablauf der Rechtsmittelfrist sei der Entscheid damit rechtskräftig geworden.

tp/ra

(AWP)