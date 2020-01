Bossard-Aktien am Tag nach Umsatzzahlen erneut unter Druck

Die Aktien des Industriezulieferers Bossard stehen am Mittwoch im frühen Geschäft erneut unter Abgabedruck. Die am Vortag für das Geschäftsjahr 2019 publizierten Umsatzzahlen hatten die Erwartungen der Analysten knapp nicht erfüllt. Am Mittwoch haben nun weitere Analysten ihre Kursziele gesenkt.