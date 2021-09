Bucherer fasst Fuss in New York

"Mit diesem Flagship-Shop werden wir die Marke 'Bucherer 1888' Millionen von potenziellen Kunden in einem der wichtigsten Uhren- und Schmuckmärkte der Welt vorstellen", versicherte Bucherer-Chef Guido Zumbühl in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung.

Von Januar bis Juli waren die Vereinigten Staaten der zweitwichtigste Markt für Schweizer Uhrenexporte, mit einem Plus von 26 Prozent gegenüber 2019.

Nach 18 Monaten Bauzeit verfüge das Geschäft südlich des Central Parks über eine Verkaufsfläche von 1700 Quadratmetern auf drei Stockwerken, erklärte Bucherer. Das neue Flaggschiff sei zudem die "ideale Plattform", um die Uhrenkollektionen Bucherer Fine Jewellery und Bucherer Blue auf dem US-Markt einzuführen.

Neben der Boutique im Big Apple betreibt Bucherer unter der Marke Tourneau 31 Verkaufsgeschäfte auf dem US-Markt. In Europa ist Bucherer an 35 Standorten präsent: 15 davon sind in der Schweiz, 11 in Deutschland und 6 in London.

Bucherer beschäftigt mehr als 2000 Mitarbeitende, im letzten Jahr waren es noch 2400. Vor gut einem Jahr hatte der Konzern angekündigt, weltweit 370 Stellen zu streichen. Der drastische Rückgang des internationalen Tourismus infolge der Coronavirus-Pandemie hatte das Unternehmen hart getroffen.

ra/jb

(AWP)