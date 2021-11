Bundesrat verlängert Massnahme zum Schutz der Börseninfrastruktur

Der Bundesrat verlängert die Massnahme zum Schutz der Schweizer Börse vorerst um ein halbes Jahr. Die Massnahme war nötig geworden, nachdem die EU der Börse die Gleichwertigkeit mit EU-Handelsplätzen aberkannt hatte. Die Landesregierung will die Schutzmassnahme in ordentliches Recht überführen und hat die Vorlage dafür am Mittwoch in die Vernehmlassung geschickt, wie sie am Mittwoch mitteilte.