Cern: Teilchenbeschleuniger LHC wieder am Start

Nach dreijähriger Pause sollen in dem technisch aufgerüsteten Teilchenbeschleuniger LHC wieder Protonenkollisionen gemessen werden. Die Experimente, die den physikalischen Gesetzen des Universums auf den Grund gehen, sollten am Dienstagnachmittag in der Anlage der europäischen Organisation für Kernforschung (Cern) in Genf wiederaufgenommen werden.