Cicor eröffnet neuen Asien-Hauptsitz in Singapur

Die Asien-Tochter der Schweizer Industriegruppe Cicor eröffnet in Singapur-Woodlands neue Räumlichkeiten. Sie sollen als neuer lokaler Hauptsitz dienen. Zudem soll der neue Standort als Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Produktion höchst präziser Spritzgusswerkzeuge für die Medizintechnik dienen. Die alten Räumlichkeiten würden den heutigen Ansprüchen nicht mehr gerecht, wobei auch der Mietvertrag der Immobilien in Singapur auslaufe, hiess es in einem Communiqué vom Freitag.