Clariant-Aktien ziehen nach guten Lanxess-Zahlen deutlich an

Clariant notieren gegen 13.40 Uhr um 1,7 Prozent im Plus auf 19,21 Franken. Der Gesamtmarkt legt derweil gemessen am SPI um 0,9 Prozent zu.

Lanxess kündigte am Dienstag an, dass der Betriebsgewinn (EBITDA) vor Sondereinflüssen für das vierte Quartal 2020 deutlich über dem Vorjahresergebnis ausfallen werde und die durchschnittlichen Markterwartungen um rund 10 Prozent übertreffen werde. Als Grund für die gute Entwicklung im Schlussquartal nannte der Clariant-Konkurrent eine stärker als erwartet anziehende Nachfrage, insbesondere in der Automobilindustrie.

Vergangene Woche hatte bereits der deutsche Chemiekonzern BASF ein Quartalsergebnis vorgelegt, das klar über den Erwartungen ausgefallen war. Am Markt werden die Ergebnisse aus der Chemiebranche als Anzeichen für eine zyklische Erholung gewertet.

tp/

(AWP)