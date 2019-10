Crealogix eröffnet Ableger im saudi-arabischen Riad

Die Eröffnung des Büros in Riad sei der Motor für zukünftiges Wachstum im Nahen Osten und in Afrika, teilte Crealogix am Donnerstag mit. Zudem sei der Schritt auch im Hinblick auf das weitere Wachstum nach der Expansion im asiatisch-pazifischen Raum wichtig. Vor zwei Jahren öffnete Crealogix in Singapur seine Pforten.

Mit dem neuen Ableger in Saudi-Arabien verfügt das Unternehmen laut eigenen Angaben nun über 12 Niederlassungen in sieben Ländern, darunter Deutschland, Spanien und Grossbritannien.

sta/uh

(AWP)