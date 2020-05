Credit Suisse senkt Ausblick für ABB-Rating auf "Negativ"

Die Bank begründet ihre Entscheidung in einer am Freitag veröffentlichte Note damit, dass man wegen der Covid-19-Pandemie und tieferen Ölpreisen bei ABB mit erheblich geringeren Einnahmen und einer sinkenden Rentabilität in diesem Jahr rechne.

Zudem sei der finanzielle Hebel in den letzten Jahren stetig gestiegen: Der Cashflow nahm ab und ABB tätigte fremdfinanzierte Akquisitionen. Damit hätten sich wichtige Kreditkennzahlen verschlechtert. Die CS-Analysten warten nun auf mehr Visibilität über die Auswirkungen der Pandemie.

ra/cf

(AWP)