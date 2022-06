Credit Suisse wegen Geldwäscherei-Vorwurf im Visier der Genfer Justiz

(Meldung nach Aussagen der Genfer Staatsanwaltschaft ergänzt und umgeschrieben) - Der Credit Suisse könnte in Genf ein Anklage wegen Geldwäscherei in Genf drohen. Die Genfer Staatsanwaltschaft führt eine Untersuchung gegen die Grossbank, wie ein Sprecher der Behörde am Freitag gegenüber AWP zu einem entsprechenden Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte.