Devisen: Bestätigung der Brexit-Einigung bewegt Euro kaum noch

Die offizielle Bestätigung einer Einigung bei den Handelsgesprächen zwischen der Europäischen Union (EU) hat den Euro am Donnerstag kaum noch bewegt. Die Gemeinschaftswährung notierte in London zuletzt bei 1,2183 US-Dollar. Er kostete damit etwas weniger als am Morgen. In der Nacht hatte er noch unter der Marke von 1,22 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2193 (Mittwoch: 1,2166) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8201 (0,8220) Euro.