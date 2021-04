Devisen: Daten schieben Euro Richtung 1,19 Dollar - USD/CHF unter 0,93 gefallen

Starke Konjunkturdaten aus der Eurozone haben dem Euro gegenüber dem US-Dollar am Mittwoch neuen Auftrieb verliehen. Die Gemeinschaftswährung knüpft an die Kursgewinne der vergangenen Handelstage an und erreicht im Mittagshandel ein Zweiwochenhoch bei 1,1895 US-Dollar. Aktuell notiert sie bei 1,1888 knapp darunter.