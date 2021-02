Devisen: Dollar legt gegenüber dem Euro und dem Franken etwas zu

Der Euro hat seine Kursverluste zum US-Dollar am Mittwoch ein wenig ausgeweitet. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2089 Dollar, nachdem der Kurs am Vorabend noch knapp über 1,21 Dollar gelegen hat. Mit 0,8935 notiert der Dollar auch leicht höher zum Franken. Der EUR/CHF-Kurs zeigt sich derweil mit 1,0801 kaum verändert.