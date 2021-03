Devisen: Dollar legt wieder zu - EUR/CHF nahe bei 1,11

Der US-Dollar hat am Abend wieder an Wert gewonnen. Rund eine Stunde vor dem Börsenschluss an der Wall Street kostete die Gemeinschaftswährung 1,1729 US-Dollar. Am Nachmittag im Frankfurter Handel war sie noch bis auf 1,1760 Dollar gestiegen, im asiatischen Handel dagegen mit 1,1704 Dollar auf den tiefsten Stand seit Anfang November gefallen.