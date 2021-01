Devisen: Dollar sinkt auf Mehrjahrestief zu Euro und Franken

Der Euro hat am Mittwoch gegenüber dem US-Dollar einen neuen mehrjährigen Höchststand erreicht. Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,2350 Dollar damit so hoch wie seit April 2018 nicht mehr. Damit wurde das vor einigen Tagen erreichte Hoch klar übertroffen. Aktuell liegt der Kurs bei 1,2347 Dollar.