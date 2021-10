Devisen: Dollar steigt leicht zu Euro und Franken

Der US-Dollar hat am Mittwoch zum Euro wie auch zum Schweizer Franken zugelegt. Am Vormittag notiert der Euro auf 1,1624 Dollar und damit etwas tiefer als noch am Vorabend. Das Tagesteif lag gar 1,1617 Dollar. Gegenüber dem Franken ist der Dollar auf 0,9246 gestiegen. Ein Euro kostet derweil 1,0750 Franken.