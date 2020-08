Devisen: Dollarkurs mit Berg- und Talfahrt nach Powell-Rede

Der Eurokurs hat am Donnerstag nach einem mit Spannung erwarteten Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell eine Berg- und Talfahrt hingelegt. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1782 US-Dollar. Sie notiert damit in der Nähe ihres Tagestiefs. Nach Beginn von Powells Rede war der Euro zeitweise bis auf 1,1901 Dollar gestiegen.