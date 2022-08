Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel stabil gezeigt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0168 US-Dollar (Morgen 1,0163). Der Franken wurde über den Tag etwas schwächer: Das EUR/CHF-Währungspaar wurde am späten Abend bei 0,9660 gehandelt nach 0,9617 am Morgen, bei USD/CHF waren es 0,9500 nach 0,9466.