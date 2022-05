Devisen: Euro behauptet sich über 1,05 US-Dollar - Australischer Dollar steigt

Der Euro hat sich am Dienstag im US-Handel über 1,05 US-Dollar gehalten. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,0524 Dollar. Im frühen europäischen Geschäft hatte der Euro noch um 1,05 Dollar gependelt, bevor er bis auf 1,0578 Dollar anzog und dann wieder an Schwung verlor. Das in der Vorwoche markierte Fünfjahrestief liegt unverändert in Reichweite. Bei den Währungspaaren USD/CHF (0,9788) und EUR/CHF (1,03023) tat sich am Abend nicht mehr viel.