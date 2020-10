Devisen: Euro bewegt sich nach Wirtschaftsdaten kaum zu Dollar und Franken

Der Euro hat am Freitag kaum auf robuste Konjunkturdaten aus der Eurozone reagiert. Am Nachmittag kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1673 US-Dollar. Am Morgen hatte er etwas höher notiert. Auch der Kurs zum Franken veränderte sich kaum. Mit 1,0691 bewegte sich der Euro weiterhin knapp unter 1,07 Franken, am Morgen war er mit 1,0684 noch etwas höher gehandelt worden. Der Dollar ging am Nachmittag ebenfalls wenig verändert zu 0,9160 Franken um.